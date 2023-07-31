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"Динамо" забрало перші призи нового сезону УПЛ

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Київ, Понеділок 31 липня 2023 10:23
"Динамо" забрало перші призи нового сезону УПЛ Фото: Владислав Ванат оформив дубль проти "Миная" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 1-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Нападник Владислав Ванат – футболіст стартового туру в Прем'єр-лізі. Він забив два м'ячі у домашньому поєдинку проти закарпатського "Миная".

Молодий форвард перевернув перебіг подій у середині першого тайму. Спершу Ванат підстеріг помилку оборонця і потужним пострілом під поперечину залишив поза справами Бандуру. Згодом Ванат майстерним ударом у дальній кут після пасу Буяльського вивів "Динамо" вперед.

Натомість керманич "біло-синіх" Мірча Луческу – найкращий тренер 1-го туру. Румунський фахівець стартував у новому сезоні розгромом середняка (4:1). До дубля Ваната свої голи додали Буяльський і Караваєв.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

&quot;Динамо&quot; забрало перші призи нового сезону УПЛ

До слова, раніше "Шахтар" стартував із перемоги над "Металістом 1925" у новому сезоні УПЛ.

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