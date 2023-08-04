Продолжение УПЛ 4-6 августа: полное расписание матчей второго тура
Киевским дерби в пятницу возобновится программа второго тура Премьер-лиги. Она продлится три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
В столице "Оболонь" 4 августа на домашней арене примет "Динамо". Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.
Следующие два поединка пройдут в субботу. Закарпатский "Минай" дома встретится с черкасским ЛНЗ (15:00). В 19 часов начнется матч "Александрии" и харьковского "Металлиста 1925".
Центральный матч тура запланирован на воскресенье. Вице-чемпион Украины "Днепр-1" в Ужгороде в 15:00 примет житомирское "Полесье". Еще два поединка начнутся в 17 часов – луганская "Заря" в пригороде Киева встретится с криворожским "Кривбассом", а к "Колосу" из Ковалевки приедет одесский "Черноморец".
Закрывать тур будет матч львовского "Руха" против "Ворсклы" из Полтавы (19:00). Домашние поединки "Оболони", "Александрии" и "Колоса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV и SWEET.TV. Матчи же "Днепра-1" и "Зари" будут транслировать в эфире телеканала УНИАН.
Список матчей 2-го тура Премьер-лиги:
- "Верес" – "Шахтер" – 1:1
- "Оболонь" – "Динамо", 4 августа, 17:00
- "Минай" – ЛНЗ, 5 августа, 15:00
- "Александрия" – "Металлист 1925", 5 августа, 19:00
- "Днепр-1" – "Полесье", 6 августа, 15:00
- "Заря" – "Кривбасс", 6 августа, 17:00
- "Колос" – "Черноморец", 6 августа, 17:00
- "Рух" – "Ворскла", 6 августа, 19:00
На старте 2-го тура "Шахтер" сыграл вничью с "Вересом" в Ровно. "Горняки" повели в счете под занавес первого тайма, когда голом отличился Матвиенко. Зато жители забили после перерыва усилиями Шевченко.
К слову, киевское "Динамо" забрало первые награды УПЛ лучшим тренеру и футболисту.
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