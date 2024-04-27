Продовження УПЛ 27-29 квітня: повний розклад матчів двадцять шостого туру

Стартуватиме тур у Дніпрі центральним протистоянням. У гості до "Дніпра-1" завітало київське "Динамо". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 13:00.

Паралельно на Закарпатті "Минай" розпочне матч проти одеського "Чорноморця". На 15:30 призначений поєдинок черкаського ЛНЗ проти донецького "Шахтаря". Натомість о 18-й годині "Рух" зі Львова прийме рівненський "Верес".

У неділю луганська "Зоря" зустрінеться зі столичною "Оболонню" (13:00). Матч "Колоса" з Ковалівки проти "Олександрії" запланований на 15:30. Криворізький "Кривбас" о 18:00 розпочне поєдинок проти "Металіста 1925" із Харкова. Закриють тур у понеділок житомирське "Полісся" і "Ворскла" з Полтави (18:00).

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 26-го туру Прем'єр-ліги: