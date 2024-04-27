Продолжение УПЛ 27-29 апреля: полное расписание матчей двадцать шестого тура

Стартовать тур будет в Днепре центральным противостоянием. В гости к "Днепру-1" приехало киевское "Динамо". Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

Параллельно на Закарпатье "Минай" начнет матч против одесского "Черноморца". На 15:30 назначен поединок черкасского ЛНЗ против донецкого "Шахтера". В 18 часов "Рух" из Львова примет ровненский "Верес".

В воскресенье луганская "Заря" встретится со столичной "Оболонью" (13:00). Матч "Колоса" из Ковалевки против "Александрии" запланирован на 15:30. Криворожский "Кривбасс" в 18:00 начнет поединок против "Металлиста 1925" из Харькова. Закроют тур в понедельник житомирское "Полесье" и "Ворскла" из Полтавы (18:00).

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 26-го тура Премьер-лиги: