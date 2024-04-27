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Продолжение УПЛ 27-29 апреля: полное расписание матчей двадцать шестого тура

Фото: Виталий Буяльский в первом круге не спас от поражения "спортклубовцам" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига четырьмя поединками в субботу начнет очередной тур весенней части сезона 2023/24. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать тур будет в Днепре центральным противостоянием. В гости к "Днепру-1" приехало киевское "Динамо". Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

Параллельно на Закарпатье "Минай" начнет матч против одесского "Черноморца". На 15:30 назначен поединок черкасского ЛНЗ против донецкого "Шахтера". В 18 часов "Рух" из Львова примет ровненский "Верес".

В воскресенье луганская "Заря" встретится со столичной "Оболонью" (13:00). Матч "Колоса" из Ковалевки против "Александрии" запланирован на 15:30. Криворожский "Кривбасс" в 18:00 начнет поединок против "Металлиста 1925" из Харькова. Закроют тур в понедельник житомирское "Полесье" и "Ворскла" из Полтавы (18:00).

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 26-го тура Премьер-лиги:

  • "Днепр-1" – "Динамо", 27 апреля, 13:00
  • "Минай" – "Черноморец", 27 апреля, 13:00
  • ЛНЗ – "Шахтер", 27 апреля, 15:30
  • "Рух" – "Верес", 27 апреля, 18:00
  • "Заря" – "Оболонь", 28 апреля, 13:00
  • "Колос" – "Александрия", 28 апреля, 15:30
  • "Кривбасс" – "Металлист 1925", 28 апреля, 18:00
  • "Полесье" – "Ворскла", 29 апреля, 18:00

 

К слову, ранее подготовили календарь матчей сборных Украины разных категорий на 2024 год.

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