Календар усіх збірних України з футболу на 2024 рік: коли, де та з ким грають

Національна, молодіжна, олімпійська, жіноча та юнацька команди України впродовж 2024 року матимуть чимало важливих протистоянь в престижних континентальних змаганнях.

Коротко про графік матчів футбольних збірних України різних категорій цьогоріч – у підбірці РБК-Україна .

Збірна України

Для першої команди головною подією року, звісно, стане Євро-2024. Утім, і до, і після чемпіонату життя для "синьо-жовтих" триватиме. Наразі відомо про 12 поєдинків збірної України до кінця 2024-го.

Перед європейською першістю підопічні Сергія Реброва проведуть спаринги з Німеччиною, Молдовою і Польщею.

Натомість восени відбудеться новий розіграш Ліги націй, де українці позмагаються за путівку в Дивізіон A зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Повний список матчів збірної України цьогоріч:

Німеччина – Україна, 3 червня, Нюрнберг, товариський

Польща – Україна, 7 червня, Варшава, товариський

Молдова – Україна, 11 червня, Кишинів, товариський

Румунія – Україна, 17 червня, Мюнхен, Євро-2024

Словаччина – Україна, 21 червня, Дюссельдорф, Євро-2024

Україна – Бельгія, 26 червня, Штутгарт, Євро-2024

Україна – Албанія, 7 вересня, Ліга націй

Чехія – Україна, 10 вересня, Ліга націй

Україна – Грузія, 11 жовтня, Ліга націй

Україна – Чехія, 14 жовтня, Ліга націй

Грузія – Україна, 16 листопада, Ліга націй

Албанія – Україна, 19 листопада, Ліга націй

Збірна України U-21

Натомість на молодіжну збірну України восени чекатиме вирішальний відрізок кваліфікації до чемпіонату Європи-2025.

Команда Унаї Мельгоси – лідер відбіркової групи. "Синьо-жовті" набрали 18 очок, як і англійці, але мають матч у запасі та перевагу в особистих зустрічах.

Щоправда, з молодими "Трьома левами" ще зустрінуться в жовтні. А проти завжди конкурентної на юнацько-молодіжному рівні Сербії доведеться зіграти аж двічі.

Повний список матчів збірної України U-21 цьогоріч:

Україна U-21 – Сербія U-21, 6 вересня, кваліфікація до Євро-2025

Північна Ірландія U-21 – Україна U-21, 10 вересня, кваліфікація до Євро-2025

Англія U-21 – Україна U-21, 11 жовтня, кваліфікація до Євро-2025

Сербія U-21 – Україна U-21, 15 жовтня, кваліфікація до Євро-2025

Фото: Унаї Мельгоса перебудував українську молодіжку (facebook.com/uafukraine)

Олімпійська збірна України

Новим досвідом цьогоріч стане формування олімпійської збірної України. На Ігри в Париж поїдуть 18 футболістів 2001 року народження і молодші.

Керманич команди Руслан Ротань також може взяти до заявки трьох виконавців поза віковим цензом. Щоправда, терміни проведення футбольного турніру Олімпіади збігаються зі стартом чемпіонату України та кваліфікацією єврокубків.

Із кадрами, можливо, буде сутужно. Та на престижному турнірі Моріса Верелло на початку літа можна спробувати різні варіанти...

Повний список матчів олімпійської збірної України цьогоріч:

Єгипет – Україна, 4 червня, Вітроль, Турнір Моріса Верелло

Україна – Італія, 6 червня, Обань, Турнір Моріса Верелло

Україна – Панама, 8 червня, Фос-сюр-Мер, Турнір Моріса Верелло

Україна – Японія, 10 червня, Обань, Турнір Моріса Верелло

Представник Азії – Україна, 24 липня, Ліон, Олімпійські ігри-2024

Україна – Марокко, 27 липня, Сент-Етьєн, Олімпійські ігри-2024

Україна – Аргентина, 30 липня, Ліон, Олімпійські ігри-2024

Жіноча збірна України

Підопічні Володимира Пятенка невдовзі продовжать боротьбу за путівку на чемпіонат Європи-2025. У стартових двох турах відбору результати виявилися полярними – перемога над Косовом і поразка від Хорватії. Тепер на "синьо-жовтих" чекатиме подвійне випробування збірною Уельсу, а також другі поєдинки проти балканських команд.

Завданням українок залишається фініш якомога вище, щоб у наступних раундах кваліфікації було простіше.

Повний список матчів жіночої збірної України цьогоріч:

Уельс – Україна, 31 травня, Лланеллі, кваліфікація до Євро-2025

Україна – Уельс, 4 червня, Гродзіск Вєлкопольскі, кваліфікація до Євро-2025

Косово – Україна, 12 липня, кваліфікація до Євро-2025

Україна – Хорватія, 16 липня, кваліфікація до Євро-2025

Фото: Жіноча збірна України намагатиметься взяти реванш у хорваток (facebook.com/uafukraine)

Збірна України U-19

Юнацька команда під керівництвом Дмитра Михайленка завоювала путівку на чемпіонат Європи з трьома перемогами в еліт-раунді кваліфікації зі загальним рахунком 8:0. На турнірі в Північній Ірландії суперники будуть сильнішими, але й часу на підготовку "синьо-жовті" матимуть більше.

Євро-2024 розпочнеться в середині липня, а в суперники українцям жереб відрядив господарів змагань, а ще команди 19-річних Норвегії та Італії. Дві найкращі збірні групи поїдуть на ЧС-2025.

Повний список матчів збірної України U-19 цьогоріч: