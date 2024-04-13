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Продовження УПЛ 13-15 квітня: повний розклад матчів двадцять четвертого туру

Фото: Віталій Буяльський в оточенні оборонців "Олександрії" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга трьома поєдинками розпочне черговий тур весняної частини сезону 2023/24. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Тур відкриють у столиці, де київська "Оболонь" прийме закарпатський "Минай". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 13:00.

Натомість о 15:30 "Олександрія" прийме київське "Динамо". Останніми в суботньому розкладі зустрінуться "Рух" зі Львова та криворізький "Кривбас" (18:00). Наступні три поєдинки відбудуться в неділю.

Полтавська "Ворскла" з 13:00 протистоятиме "Шахтарю" з Донецька. Пізніше луганська "Зоря" прийме "Чорноморець" з Одеси (15:30). Натомість о 18-й годині житомирське "Полісся" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки. У понеділок черкаський ЛНЗ прийме рівненський "Верес" (15:30), а харківський "Металіст 1925" – "Дніпро-1" (18:00).

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 24-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Оболонь"– "Минай", 13 квітня, 13:00
  • "Олександрія" – "Динамо", 13 квітня, 15:30
  • "Рух" – "Кривбас", 13 квітня, 18:00
  • "Ворскла" – "Шахтар", 14 квітня, 13:00
  • "Зоря" – "Чорноморець", 14 квітня, 15:30
  • "Полісся" – "Колос", 14 квітня, 18:00
  • ЛНЗ – "Верес", 15 квітня, 15:30
  • "Металіст 1925" – "Дніпро-1", 15 квітня, 18:00

 

До слова, раніше склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.

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