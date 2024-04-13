Продолжение УПЛ 13-15 апреля: полное расписание матчей двадцать четвертого тура

Тур откроют в столице, где киевская "Оболонь" примет закарпатский "Минай". Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

В 15:30 "Александрия" примет киевское "Динамо". Последними в субботнем расписании встретятся "Рух" из Львова и криворожский "Кривбасс" (18:00). Следующие три поединка состоятся в воскресенье.

Полтавская "Ворскла" с 13:00 будет противостоять "Шахтеру" из Донецка. Позже луганская "Заря" примет "Черноморец" из Одессы (15:30). В свою очередь в 18 часов житомирское "Полесье" встретится с "Колосом" из Ковалевки. В понедельник черкасский ЛНЗ примет ровненский "Верес" (15:30), а харьковский "Металлист 1925" – "Днепр-1" (18:00).

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 24-го тура Премьер-лиги: