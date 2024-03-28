Диригент збірної став лідером і панування "Шахтаря": топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

Перед відновленням сезону 2023/24 УПЛ після міжнародної паузи змінився вартовий на чолі переліку найцінніших виконавців вітчизняної першості. Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков перебрав лідерство від одноклубника Миколи Матвієнка. До топ-11 найдорожчих футболістів потрапили 8 українців і тріо легіонерів.

Георгій Судаков ("Шахтар", 25 млн євро*)

Головна надія "гірників" уперше очолив перелік найдорожчих. Ринкова вартість хавбека зросла до 25-ти мільйонів у євровалюті. У нинішньому сезоні Судаков вийшов на провідні ролі не лише в "Шахтарі", а і в лавах збірної України. Для обивателів статистика українця виглядає посередньою (2 м'ячі, 5 асистів). Утім, реальний вплив Судакова на ігровий малюнок обох команд – колосальний.

Микола Матвієнко ("Шахтар", 20 млн євро)

Лише лінивий цьогоріч не критикував центрбека "гірників". Оборонець "Шахтаря" справді почав частіше помилятися, а його реноме оплоту надійності перестало виглядати бездоганним. Проте, на ринкову вартість Матвієнка всі ці обставини не повпливали. Менеджмент донеччан, вочевидь, не зменшить фінансові запити. Та от біда. Про інтерес до центрбека з-за кордону зіркові інсайдери тепер не пишуть.

Фото: Микола Матвієнко втратив лідерство, але не в ціні (facebook.com/fcshakhtar)

Кевін ("Шахтар", 10 млн євро)

У трійці найдорожчих опинився і зимовий новачок "Шахтаря". Кевін феєрично дебютував у Прем'єр-лізі, де в трьох поєдинках оформив 2 м'ячі та 1 асист. Наразі капіталовкладення "гірників" виглядає вдалим, а потенціал помітний неозброєним оком. Та й переплатив гранд небагато – якихось два мільйони, якщо вважати 12 млн у євровалюті коректною сумою трансферу з бразильського "Палмейраса".

Марлон Гомес ("Шахтар", 10 млн євро)

Компанію Кевіну склав його співвітчизник, який теж приєднався до "Шахтаря" взимку. Щоправда, через виступи в олімпійській збірній Бразилії Гомес пропустив підготовку "гірників" до другого кола й "втягуватиметься" в нові реалії упродовж весни. Видимих проблем із адаптацією для хавбека наразі немає. "Шахтар" набив руку на розвитку бразильців, а поруч із Гомесом півдесятка латиноамериканців.

Артем Бондаренко ("Шахтар", 9 млн євро)

Парад "гірників" у списку найдорожчих продовжив ще один українець. Бондаренко, попри кар'єрні гойдалки, залишається неподалік від власної максимальної вартості на ринку (10 млн). Старт сезону хавбек "змазав" двома вилученнями в чотирьох турах, а в листопаді випав із обойми через ушкодження. Тим не менше, проявити себе Бондаренко встиг у всіх турнірах, а в чемпіонаті навіть оформив 4 асисти.

Георгій Бущан ("Динамо", 7 млн євро)

Воротар столичного гранда сезон 2023/24 на цьому етапі навряд занесе в актив. "Динамо" через невдалу серію восени впало до середини турнірної таблиці та досі не повернулося бодай в топ-3. Так, за втраченими очками кияни – претендент на титул. Однак, назвати гру "біло-синіх", і Бущана зокрема, переконливою складно. Втрата місця основного кіпера збірної України стала цьому підтвердженням.

Фото: Георгій Бущан втратив місце в основі збірної України (facebook.com/fcdynamoua)

Владислав Ванат ("Динамо", 7 млн євро)

Зате форвард "Динамо" продовжив "набивати" ціну. Ванат остаточно освоївся в дорослому футболі та став головною ударною силою "біло-синіх". Українець іде з випередженням минулорічного графіку результативності. Він вже оформив 10 м'ячів в УПЛ, а ще три голи дозволять встановити новий персональний орієнтир. Зигзаги доль Бущана та Шапаренка роблять Ваната головним активом "Динамо".

Микола Шапаренко ("Динамо", 6 млн євро)

Хавбек столичного гранда проводить свій сьомий сезон у першій команді, але лише двічі відіграв 2/3 поєдинків Прем'єр-ліги. Вилітав через травми Шапаренко вже і в нинішньому сезоні. Проте, коли українець здоровий та виходить у старті "Динамо", то одноклубники підсвідомо віддають йому нитки гри. Ще б трохи фарту та стабільності півзахиснику, і Фабріціо Романо буде твітити і про Шапаренка.

Данило Сікан ("Шахтар", 6 млн євро)

Форвард "гірників" отримав черговий шанс закріпитися в ролі основного після чергової важкої травми Траоре. Щоб відповісти на запитання, чи скористався Сікан цією нагодою, достатньо поглянути на цінники двох нападників. Ринкова вартість обох склала 6 млн у євровалюті, що вкупі з низькою результативністю українця (4 голи в чемпіонаті), здається, невдовзі перетворить Сікана в сумного резервіста.

Лассіна Траоре ("Шахтар", 6 млн євро)

Із 28 вересня 2021 року потужний івуарієць вимушено пропустив 73 (!) поєдинки "гірників". Тим не менше, Траоре щоразу повертається і принаймні впродовж певного часу виглядає сильнішим. Ось і після зимової паузи форвард набрав 2+1 за системою "гол+пас", а під час перерви на матчі збірних оформив дубль проти львівських "Карпат". Вочевидь, проти "Оболоні" 30 березня Траоре буде основним.

Фото: Лассіна Траоре (праворуч) відновився від важкої травми (facebook.com/fcshakhtar)

Віталій Буяльський ("Динамо", 6 млн євро)

Замкнув перелік найдорожчих лідер "Динамо". Цифри Буяльського в цьому сезоні УПЛ непогані – 7 голів, 5 асистів (14 матчів). Проте, планка очікувань від українця вища. Зокрема, у попередній кампанії він оформив 12 м'ячів. Попереду в хавбека вирішальна третина чемпіонату України. Передусім від його форми залежатиме підсумкова позиція киян, а вдалий виступ дозволить поїхати на Євро-2024.

* – за даними порталу Transfermarkt