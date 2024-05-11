Продовження УПЛ 11-13 травня: повний розклад матчів двадцять восьмого туру

Відкриватимуть тур у Полтаві. Там о 13-й годині розпочнеться матч "Ворскли" проти закарпатського "Миная".

Натомість о 15:30 пролунає стартовий свисток у зустрічі столичної "Оболоні" та "Руха" зі Львова. Головне ж протистояння всієї весни запланували на 18:00 – донецький "Шахтар" у Класичному прийме київське "Динамо". Поєдинок відбудеться на "Арені Львів".

У неділю – ще три матчі. "Олександрія" прийме "Дніпро-1" о 13-й годині. Поєдинок одеського "Чорноморця" проти "Металіста 1925" із Харкова розпочнеться о 15:30. Битва претендентів на єврокубки між криворізьким "Кривбасом" і "Поліссям" із Житомира призначена на 18:00. Закриватимуть тур у понеділок двома матчами – ковалівський "Колос" о 15:30 прийме ЛНЗ із Черкас, а луганська "Зоря" зустрінеться з "Вересом" із Рівного (18:00).

Більшість поєдинків, зокрема і Класичне, покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 28-го туру Прем'єр-ліги: