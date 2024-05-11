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Продолжение УПЛ 11-13 мая: полное расписание матчей двадцать восьмого тура

Фото: Владимир Бражко и Тарас Степаненко – важные фигуры Классического УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига тремя поединками в субботу начнет очередной тур второй части нынешнего сезона. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в Полтаве. Там в 13 часов начнется матч "Ворсклы" против закарпатского "Миная".

В 15:30 прозвучит стартовый свисток во встрече столичной "Оболони" и "Руха" со Львова. Главное же противостояние всей весны запланировали на 18:00 – донецкий "Шахтер" в Классическом примет киевское "Динамо". Поединок состоится на "Арене Львов".

В воскресенье – еще три матча. "Александрия" примет "Днепр-1" в 13 часов. Поединок одесского "Черноморца" против "Металлиста 1925" из Харькова начнется в 15:30. Битва претендентов на еврокубки между криворожским "Кривбассом" и "Полесьем" из Житомира назначена на 18:00. Будут закрывать тур в понедельник двумя матчами – ковалевский "Колос" в 15:30 примет ЛНЗ из Черкасс, а луганская "Заря" встретится с "Вересом" из Ровно (18:00).

Большинство поединков, в том числе и Классическое, покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 28-го тура Премьер-лиги:

  • "Ворскла" – "Минай", 11 мая, 13:00
  • "Оболонь" – "Рух", 11 мая, 15:30
  • "Шахтер" – "Динамо", 11 мая, 18:00
  • "Александрия" – "Днепр-1", 12 мая, 13:00
  • "Черноморец" – "Металлист 1925", 12 мая, 15:30
  • "Кривбасс" – "Полесье", 12 мая, 18:00
  • "Колос" – ЛНЗ, 13 мая, 15:30
  • "Заря" – "Верес", 13 мая, 18:00

 

К слову, накануне "Динамо" в меньшинстве обыграло "Шахтер" в Классическом U-19.

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