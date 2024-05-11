Продолжение УПЛ 11-13 мая: полное расписание матчей двадцать восьмого тура

Открывать тур будут в Полтаве. Там в 13 часов начнется матч "Ворсклы" против закарпатского "Миная".

В 15:30 прозвучит стартовый свисток во встрече столичной "Оболони" и "Руха" со Львова. Главное же противостояние всей весны запланировали на 18:00 – донецкий "Шахтер" в Классическом примет киевское "Динамо". Поединок состоится на "Арене Львов".

В воскресенье – еще три матча. "Александрия" примет "Днепр-1" в 13 часов. Поединок одесского "Черноморца" против "Металлиста 1925" из Харькова начнется в 15:30. Битва претендентов на еврокубки между криворожским "Кривбассом" и "Полесьем" из Житомира назначена на 18:00. Будут закрывать тур в понедельник двумя матчами – ковалевский "Колос" в 15:30 примет ЛНЗ из Черкасс, а луганская "Заря" встретится с "Вересом" из Ровно (18:00).

Большинство поединков, в том числе и Классическое, покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 28-го тура Премьер-лиги: