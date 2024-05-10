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Репетиція Класичного УПЛ. "Динамо" переграло "Шахтар" у чемпіонаті юнацьких команд

Київська область, П'ятниця 10 травня 2024 13:04
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Репетиція Класичного УПЛ. "Динамо" переграло "Шахтар" у чемпіонаті юнацьких команд Фото: "Біло-сині" здобули надважливу перемогу в принциповому протистоянні (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" U-19 переграло однолітіків із донецького "Шахтаря" в 28-му турі юнацької першості української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Прем'єр-ліга, Чемпіонат U-19, 28-й тур

"Шахтар" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:2

Голи: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

Вилучення: Захарченко, 50 (Д, друга жовта картка)

У першій половині ініціативою володіли юні "гірники". Створили номінальні господарі й низку небезпечних моментів. Зокрема, Пушкарьов із близької дистанції влучив у стійку. Натомість Демченко відправив м'яч над поперечиною, а постріл Ющенка з-за меж штрафного взяв Суркіс.

Тим часом кияни діяли обережно. Щастя в атаках "Динамо" шукало довгими передачами та вірою в стандарти. Тим несподіванішим став гол у роздягальню від "біло-синіх" – Маткевич зреагував на рикошет і несподівано для кіпера пробив у ближній кут.

На старті другої половини команди обмінялися забитими м'ячами. Та до цього "Динамо" опинилося в меншості після другого "гірчичника" Захарченка. Тим не менше, кияни організували другий м'яч на 58-й хвилині, коли Балаба в дотик замкнув передачу Кремчаніна.

"Гірники" доволі швидко відповіли своїм забитим м'ячем. Це Огарков головою відправив м'яч у сітку з гострого кута. "Шахтар" U-19 намагався дотиснути опонентів, але скористатися чисельною перевагою так і не зумів. Завдяки перемозі "Динамо" U-19 обійшло донеччан нагорі турнірної таблиці. Кияни за два тури до кінця сезону мають 67 очок, а "гірники" – 65.

До слова, раніше "Динамо" та "Шахтар" розділили призи Прем'єр-ліги за квітень.

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Динамо Чемпіонат України УПЛ Шахтар
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