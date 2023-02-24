Продовження російського геноциду й окупації України, - Подоляк про "мирний план" Китаю

Будь-який "мирний план", який передбачає припинення вогню та нову лінію розмежування - продовжить окупацію й російський геноцид на території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Будь-який "мирний план", що передбачає лише припинення вогню і, як наслідок, нову лінію розмежування та продовження окупації української території - це не мир, а заморожування війни, українська поразка, наступні етапи російського геноциду", - заявив Подоляк.
Радник голови Офісу президента додав, що позиція України усім відома - видворення російських окупантів до кордонів 1991 року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай, сьогодні 24 лютого, оприлюднив так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни на території України.
За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, війна може закінчитись хоч завтра, якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.
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