Продолжение российского геноцида и оккупации Украины, - Подоляк о "мирном плане" Китая

Любой "мирный план", предусматривающий прекращение огня и новую линию разграничения, продолжит оккупацию и российский геноцид на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любой "мирный план", предусматривающий лишь прекращение огня и, как следствие, новую линию разграничения и продолжения оккупации украинской территории - это не мир, а замораживание войны, украинское поражение, последующие этапы российского геноцида", - заявил Подоляк. Советник главы Офиса президента добавил, что позиция Украины всем известна - выдворение российских оккупантов к границам 1991 года.