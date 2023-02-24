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Продолжение российского геноцида и оккупации Украины, - Подоляк о "мирном плане" Китая

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Любой "мирный план", предусматривающий прекращение огня и новую линию разграничения, продолжит оккупацию и российский геноцид на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любой "мирный план", предусматривающий лишь прекращение огня и, как следствие, новую линию разграничения и продолжения оккупации украинской территории - это не мир, а замораживание войны, украинское поражение, последующие этапы российского геноцида", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что позиция Украины всем известна - выдворение российских оккупантов к границам 1991 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай, сегодня 24 февраля, обнародовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны на территории Украины.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, война может закончиться хоть завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска.

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