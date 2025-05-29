Продовження переговорів між Україною та Росією посилює надію на мир, - Ердоган

Пропозиція Російської Федерації (РФ) провести наступний раунд переговорів з Україною "посилює надію на мир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує Sky News.
Під час розмови з журналістами Ердоган заявив, що турецький уряд перебуває в контакті з Україною та Росією. Зокрема "нещодавній імпульс" у мирних зусиллях дає можливість досягти тривалого миру.
"Шлях до врегулювання лежить через більше діалогу, більше дипломатії... Ми використовуємо всю нашу дипломатичну силу і потенціал для досягнення миру ", - заявив він.
16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та РФ, під час якої сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклика до особистої зустрічі.
Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.
Одним із головних питань на порядку денному став масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який реалізували у три етапи протягом останніх вихідних.
Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
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