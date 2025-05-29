Продовження переговорів між Україною та Росією посилює надію на мир, - Ердоган

Переговори Росії та України

16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та РФ, під час якої сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклика до особистої зустрічі.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.

Одним із головних питань на порядку денному став масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який реалізували у три етапи протягом останніх вихідних.

Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

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