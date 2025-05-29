Продолжение переговоров между Украиной и Россией усиливает надежду на мир, - Эрдоган

Переговоры России и Украины

16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет встреча делегаций Украины и РФ, во время которой стороны обсуждали возможные пути прекращения войны. В этот же день в Турцию прибыл президент Владимир Зеленский, чтобы встретиться с диктатором России Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал призыв к личной встрече.

Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник Путина Владимир Мединский.

Одним из главных вопросов на повестке дня стал масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", который реализовали в три этапа в течение последних выходных.

Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

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