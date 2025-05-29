Продовження переговорів між Україною та Росією посилює надію на мир, - Ердоган

Пропозиція Російської Федерації (РФ) провести наступний раунд переговорів з Україною "посилює надію на мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує Sky News.

Під час розмови з журналістами Ердоган заявив, що турецький уряд перебуває в контакті з Україною та Росією. Зокрема "нещодавній імпульс" у мирних зусиллях дає можливість досягти тривалого миру. "Шлях до врегулювання лежить через більше діалогу, більше дипломатії... Ми використовуємо всю нашу дипломатичну силу і потенціал для досягнення миру ", - заявив він.