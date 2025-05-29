Продовження переговорів між Україною та Росією посилює надію на мир, - Ердоган
Пропозиція Російської Федерації (РФ) провести наступний раунд переговорів з Україною "посилює надію на мир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує Sky News.
Під час розмови з журналістами Ердоган заявив, що турецький уряд перебуває в контакті з Україною та Росією. Зокрема "нещодавній імпульс" у мирних зусиллях дає можливість досягти тривалого миру.
"Шлях до врегулювання лежить через більше діалогу, більше дипломатії... Ми використовуємо всю нашу дипломатичну силу і потенціал для досягнення миру ", - заявив він.
Переговори Росії та України
16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та РФ, під час якої сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклика до особистої зустрічі.
Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.
Одним із головних питань на порядку денному став масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який реалізували у три етапи протягом останніх вихідних.
Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
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