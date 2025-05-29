Продолжение переговоров между Украиной и Россией усиливает надежду на мир, - Эрдоган
Предложение Российской Федерации (РФ) провести следующий раунд переговоров с Украиной "усиливает надежду на мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует Sky News.
Во время разговора с журналистами Эрдоган заявил, что турецкое правительство находится в контакте с Украиной и Россией. Также "недавний импульс" в мирных усилиях дает возможность достичь длительного мира.
"Путь к урегулированию лежит через больше диалога, больше дипломатии... Мы используем всю нашу дипломатическую силу и потенциал для достижения мира", - заявил он.
Переговоры России и Украины
16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет встреча делегаций Украины и РФ, во время которой стороны обсуждали возможные пути прекращения войны. В этот же день в Турцию прибыл президент Владимир Зеленский, чтобы встретиться с диктатором России Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал призыв к личной встрече.
Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник Путина Владимир Мединский.
Одним из главных вопросов на повестке дня стал масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", который реализовали в три этапа в течение последних выходных.
Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
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