Продолжение переговоров между Украиной и Россией усиливает надежду на мир, - Эрдоган

Предложение Российской Федерации (РФ) провести следующий раунд переговоров с Украиной "усиливает надежду на мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует Sky News.

Во время разговора с журналистами Эрдоган заявил, что турецкое правительство находится в контакте с Украиной и Россией. Также "недавний импульс" в мирных усилиях дает возможность достичь длительного мира. "Путь к урегулированию лежит через больше диалога, больше дипломатии... Мы используем всю нашу дипломатическую силу и потенциал для достижения мира", - заявил он.