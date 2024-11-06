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Продовження Ліги чемпіонів 6 листопада: повний розклад матчів середи

Європа, Середа 06 листопада 2024 12:45
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Продовження Ліги чемпіонів 6 листопада: повний розклад матчів середи Фото: "Каноніри" гостюватимуть в Мілані (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур основного раунду Ліги чемпіонів завершиться дев'ятьма поєдинками в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Ігровий день розпочнеться о 19:45 за київським часом двома матчами. Бельгійський "Брюгге" прийме "Астон Віллу" з Бірмінгема, а донецький "Шахтар" зустрінеться зі швейцарським "Янг Бойз".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. Мюнхенська "Баварія" проекзаменує лісабонську "Бенфіку", а французький "Парі Сен-Жермен" на домашній арені протистоятиме "Атлетіко" з Мадрида. Центральний матч вечора відбудеться в Мілані, де "Інтер" прийме лондонський "Арсенал".

Натомість празька "Спарта" зустрінеться з французьким "Брестом", а роттердамський "Фейєнорд" протистоятиме австрійському "Зальцбургу". Іспанська "Барселона" гостюватиме в белградської "Црвени Звезди". Німецький "Штутгарт" прийме "Аталанту" з Бергамо.

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно в цифровому мовленні T2 транслюватиме матч "Штутгарта" й "Аталанти".

Перелік матчів середи в 4-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • "Брюгге" – "Астон Вілла", 19:45
  • "Шахтар" – "Янг Бойз", 19:45
  • "Баварія" – "Бенфіка", 22:00
  • "Інтер" – "Арсенал", 22:00
  • ПСЖ – "Атлетіко", 22:00
  • "Спарта" – "Брест", 22:00
  • "Фейєнорд" – "Зальцбург", 22:00
  • "Црвена Звезда" – "Барселона", 22:00
  • "Штутгарт" – "Аталанта", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 6 листопада: повний розклад матчів середи

Топ-3 матчі 6 листопада в Лізі чемпіонів

Лідер німецької Бундесліги стане іспитом для голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. "Бенфіка" на цей момент набрала 6 очок у турнірі. Натомість "Баварія" у трьох турах здобула лише три очки та плентається в третьому десятку зведеної турнірної таблиці. Тепер Харрі Кейн і компанія спробують надолужити втрачене з "Барселоною" і "Астон Віллою".

Сусідами до очного протистояння підійшли чемпіон Італії та лондонські "каноніри". "Інтер" та "Арсенал" ще й не пропустили жодного м'яча в нинішньому розіграші! Утім, обидві команди не вразили на вихідних. Міланці ледве дотиснули скромну "Венецію" (1:0) в Серії A, а от команда Олександра Зінченка взагалі поступилася "Ньюкаслу" в АПЛ.

Досі посередні результати в турнірі демонстрували парижани та мадридські "матрацники". ПСЖ розпочав зі скромної перемоги над "Жироною", а після поразки від "Арсенала" не зміг переграти нідерландський ПСВ. "Атлетіко" взагалі двічі програв безапеляційно, пропустивши 7 м'ячів від "Бенфіки" та французького "Лілля". Тож перемога вкрай необхідна обом.

До слова, вранці опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні "Мілан" у гостях переміг "Реал" у 4-му турі турніру.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.

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