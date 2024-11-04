"Шахтар" – "Янг Бойз". Експрес-презентація чергового суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1898

Рейтинг УЄФА: 61-ше місце

Титули: 17-разовий чемпіон Швейцарії, 8-разовий володар Кубка Швейцарії

Найвище досягнення у єврокубках: півфінал Кубка чемпіонів 1958/59

Прізвиська: "жовто-чорні", "бджоли"

Домашній стадіон: "Ванкдорф" (вміщує 32 000 глядачів)

Головний тренер: Жоель Маньїн (в. о.)

Капітан: Лоріс Беніто

"Янг Бойз" належить до грандів Швейцарії. Разом із женевським "Серветтом" столична команда ділить третє місце за кількістю чемпіонських титулів. Попереду опинилися лише цюрихський "Грассхоппер" (27) та "Базель" (20). Водночас "бджоли" – безумовний домінатор останнього часу. За сім останніх сезонів "Янг Бойз" тріумфував у шести.

Сьогодення можна порівняти з кінцем 50-х. Тоді "жовто-чорні" під керівництвом німця Альберта Зінга чотири рази взяли "золото" та дійшли до півфіналу Кубка чемпіонів, де поступилися французькому "Реймсу" з Жюстом Фонтеном на вістрі атаки. Щоправда, далі на "Янг Бойз" чекало небуття десятиліть з одним титулом за понад півстоліття.

На "Ванкдорфі" побоюються чогось подібного. У нинішньому сезоні "бджоли" стартували з однієї перемоги в дев'яти турах і вже на початку жовтня попрощалися з призначеним лише влітку головним тренером Патріком Рахменом. Поки колектив підхопив керманич резервної команди Жоель Маньїн, який з приставкою в. о. став чемпіоном у попередньому сезоні.

Історія протистоянь з "Шахтарем"

"Шахтар" – "Янг Бойз" – 2:0 (Ліга чемпіонів 2016/17)

"Янг Бойз" – "Шахтар" – 2:0 (Ліга чемпіонів 2016/17)

Уперше турнірні шляхи команд перетнулися в кваліфікації головного єврокубка. У третьому раунді сезону 2016/17 "гірники" прийняли швейцарський гранд у Львові. Підопічні Паулу Фонсеки домінували та забили по м'ячі в середині першого й другого таймів – Бернард реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після передачі Фреда, а Селезньов відправив м'яч у порожні ворота з пасу Степаненка.

Утім, на виїзді "Шахтар" чекало розчарування. Злим генієм "гірників" став японець Кубо. На початку другої половини він оформив дубль. У першому випадку нападник замкнув простріл Сулеймані з лівого флангу, а в другому епізоді класно пробив у кут із меж штрафного після передачі Оаро. У серії же пенальті Фред не переграв голкіпера, а Ракицький поцілив у поперечину, тож команда Фонсеки вилетіла до Ліги Європи.

Команда

Цього літа "Янг Бойз" витратив на трансфери вкрай скромну суму – 1,65 млн євро. Саме такі відступні захотіла "Аталанта" з Бергамо за хавбека Коллі. Він грав за "жовто-чорних" на правах оренди, тож бернці вирішили активувати опцію викупу. Нападник Конте перебрався з французької "Бастії" безкоштовно, а цінник центрбека Зукру ("Труа") залишився таємницею.

Ще трьох виконавців "Янг Бойз" підібрав на правах оренди. Центральний оборонець Пфайффер приїхав із німецького "Аугсбурга", а лівофланговий Конте та вінгер Віржіньюс – із французьких "Труа" та "Лілля" відповідно. Воротар Байрамі та оборонець Црновршанін узагалі піднялися в першу команду з резервної. Виправданням такої кволої роботи на ринку може бути збереження чемпіонського складу.

Тренер

Виконувач обов'язків керманича "бджіл" гладко перейшов від ігрової кар'єри до тренерської. Щойно Маньїн повісив бутси на цвях, як почав працювати з дублем "Янг Бойз" – гранду він віддав останні роки в статусі футболіста. Багато років уродженця Невшателя влаштовувала робота з молоддю.

Замахнувся на більше Маньїн аж перед сезоном 2019/20. Просто не зміг відмовити "Ксамаксу" з рідного міста. Млинець вийшов глевким. Команда фінішувала останньою в швейцарській Суперлізі, набравши всього 27 очок. На щастя, "жовто-чорні" зустріли відданого клубній системі тренера з розкритими обіймами після півроку роботи асистентом у "Цюриху".

Маньїн повернувся до роботи з дублем "Янг Бойз", а навесні цьогоріч несподівано очолив першу команду. Він холоднокровно довів "бджіл" до чемпіонського титулу та повернувся влітку до другої команди. Однак, провальний старт нового сезону змусив менеджмент клубу кликати Маньїна рятувати ситуацію. Поки виходить непогано – 7 очок у чотирьох турах і гідне протистояння міланському "Інтеру" в Лізі чемпіонів (0:1).

Улюбленою схемою в. о. керманича "Янг Бойз" стали цілком буденні 4-2-3-1. Утім, "жовто-чорні" під його керівництвом не цураються грати в дусі старої школи з двома нападниками (4-1-2-1-2, 4-4-2). На чолі дубля та "Ксамакса" Маньїн "перехворів" захопленням формаціями з трьома центрбеками, але орієнтовно з весни 2022-го повернувся до витоків.

Сезон 2024/25

Старт кампанії для "Янг Бойз" виявився катастрофічним. "Бджоли" стартували з трьох поразок поспіль, поступившись "Сьйону", "Серветту" та "Санкт-Галлену". Далі бернці розписали нічиї з "Цюрихом" та "Івердоном", а першу перемогу відсвяткували в 1/32 фіналу Кубка Швейцарії проти аматорського "Прінце-Нанда" (10:0).

Тим не менше, панікувати було ще зарано. У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Янг Бойз" двічі переміг стамбульський "Галатасарай" та виконав перше завдання на сезон, забезпечивши чек мінімум на 18,62 млн євро. Проте, надалі результати "жовто-чорних" не покращилися. У чемпіонаті бернці вперше перемогли в 7-му турі, а в основному раунді головного єврокубка без шансів програли бірмінгемській "Астон Віллі" (0:3) та іспанській "Барселоні" (0:5).

Після поразки "Базелю" (0:1) у 9-му турі швейцарської Суперліги терпець керівництва "Янг Бойз" нарешті урвався. Рахмену вказали на двері, а рятувати сезон покликали місцевого "пожежника" Маньїна. Перед ним поставили непросте завдання. Передусім "бджоли" повинні прорватися в топ-6 чемпіонату, що поведе боротьбу за титул. Наразі бернці відстають від цієї групи команд на 7 очок. А ось в Лізі чемпіонів "жовто-чорним" просто треба брати очки та сподіватися на вигідний збіг обставин.

Жереб не був надто прихильним до "Янг Бойз". Бернці вже зустрілися з трьома сильними суперниками на євроарені, а після "Шахтаря" ще протистоятимуть "Аталанті" та німецькому "Штутгарту". Та от із "гірниками", а також із шотландським "Селтіком" і белградською "Црвеною Звездою", підопічним Маньїна цілком до снаги позмагатися за перемоги.