"Шахтар" – "Янг Бойз": анонс матчу Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" зустрінеться зі швейцарським "Янг Бойз" у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
"Шахтар" – "Янг Бойз"
6 листопада, 19:45, Гельзенкірхен, "Фельтінс-Арена", трансляція на MEGOGO
Чемпіон України продовжить пошуки перших забитих м'ячів і перемоги в черговому поєдинку головного єврокубка. Після випробувань "Аталантою" з Бергамо та лондонським "Арсеналом" зустріч із бернськими "бджолами" видається прогулянкою. Утім, на загальній стадії Ліги чемпіонів неконкурентних команд нема.
Звісно, справи "Янг Бойз" у турнірі виглядають ще гіршими. Однак, волею календаря швейцарський гранд у стартових турах зустрівся з бірмінгемською "Астон Віллою" (до речі, лідером турнірної таблиці), іспанською "Барселоною" і міланським "Інтером". Навряд "Шахтар" набрав би більше проти таких суперників.
"Жовто-чорні" опинилися в ямі на старті сезону, в якій довелося залишити Патріка Рахмена. Виконувач обов'язків керманича "Янг Бойз" Жоель Маньїн зумів стабілізувати ситуацію. Команда взяла 7 очок у чотирьох турах швейцарської Суперліги, а на євроарені лише в доданий арбітром час пропустила від "нерадзуррі".
Водночас очний матч "гірників" проти "Янг Бойз" може стати доленосним. Фіаско в Гельзенкірхені, либонь, буде фатальним для невдахи протистояння. Отже, обидві команди кинуть всі сили на завоювання перемоги. Кепський стан справ – хороша новина для вболівальників, які можуть очікувати на відкритий футбол.
Травмовані: Камара, Зукру, Хаджам, Конте, Чайва, Пфайффер, Янко (всі – "Янг Бойз")
Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Янг Бойз"
"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Сікан
"Янг Бойз": фон Бальмос – Блум, Лаупер, Беніто, Атекаме – Лакоми, Угрініч – Віржіньюс, Імері, Монтейро – Ганвула
Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0
"Шахтар" ледь не вперше в нинішньому сезоні підходить до поєдинку Ліги чемпіонів фаворитом. "Гірникам" вдалося підсилити враження від гідної поразки "канонірам" виходом у чвертьфінал Кубка України та поверненням у топ-3 Прем'єр-ліги. Так, команда Маріно Пушіча далека від ідеалу, але спроможна давати результат. Настав час перемогти в Європі?..
До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.
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