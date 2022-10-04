Продовження Ліги чемпіонів 4 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Перший день 3-го туру основної сітки Кубка чемпіонів візьме старт о 19:45. У Мюнхені місцева "Баварія" прийме "Вікторію" з Пльзеня, а в Марселі "Олімпік" зустрінеться з лісабонським "Спортінгом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. До Мілана на поєдинок із "Інтером" завітала іспанська "Барселона". Британське протистояння англійського "Ліверпуля" і шотландського "Рейнджерс" відбудеться на "Енфілді".

Окрім того, франкфуртський "Айнтрахт" прийме лондонський "Тоттенхем", а в Амстердамі зустрінуться "Аякс" і "Наполі". У квартеті B бельгійський "Брюгге" на власному полі зіграє проти "Атлетіко" з Мадрида, а "Порту" чекатиме в гості леверкузенський "Байєр".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Баварія" – "Вікторія" Пльзень, 19:45

"Марсель" – "Спортінг", 19:45

"Айнтрахт" – "Тоттенхем", 22:00

"Аякс" – "Наполі", 22:00

"Брюгге" – "Атлетіко", 22:00

"Інтер" – "Барселона", 22:00

"Ліверпуль" – "Рейнджерс", 22:00

"Порту" – "Байєр", 22:00

Напередодні донецький "Шахтар" полетів у Мадрид на поєдинок із "Реалом". Штаб Йовічевіча взяв до Іспанії 27 виконавців. Суперники посідають перше-друге місця в квартеті F.