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Продовження Ліги чемпіонів 4 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Фото: "Інтер" і "Барселона" зіграють на "Джузеппе Меацца" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться третій тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший день 3-го туру основної сітки Кубка чемпіонів візьме старт о 19:45. У Мюнхені місцева "Баварія" прийме "Вікторію" з Пльзеня, а в Марселі "Олімпік" зустрінеться з лісабонським "Спортінгом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. До Мілана на поєдинок із "Інтером" завітала іспанська "Барселона". Британське протистояння англійського "Ліверпуля" і шотландського "Рейнджерс" відбудеться на "Енфілді".

Окрім того, франкфуртський "Айнтрахт" прийме лондонський "Тоттенхем", а в Амстердамі зустрінуться "Аякс" і "Наполі". У квартеті B бельгійський "Брюгге" на власному полі зіграє проти "Атлетіко" з Мадрида, а "Порту" чекатиме в гості леверкузенський "Байєр".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Баварія" – "Вікторія" Пльзень, 19:45
  • "Марсель" – "Спортінг", 19:45
  • "Айнтрахт" – "Тоттенхем", 22:00
  • "Аякс" – "Наполі", 22:00
  • "Брюгге" – "Атлетіко", 22:00
  • "Інтер" – "Барселона", 22:00
  • "Ліверпуль" – "Рейнджерс", 22:00
  • "Порту" – "Байєр", 22:00

Напередодні донецький "Шахтар" полетів у Мадрид на поєдинок із "Реалом". Штаб Йовічевіча взяв до Іспанії 27 виконавців. Суперники посідають перше-друге місця в квартеті F.

До слова, на вихідних "Манчестер Сіті" розгромив МЮ у дербі в рамках чемпіонату Англії.

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