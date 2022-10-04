Продовження Ліги чемпіонів 4 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться третій тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Перший день 3-го туру основної сітки Кубка чемпіонів візьме старт о 19:45. У Мюнхені місцева "Баварія" прийме "Вікторію" з Пльзеня, а в Марселі "Олімпік" зустрінеться з лісабонським "Спортінгом".
Центральний матч вечора запланований на 22:00. До Мілана на поєдинок із "Інтером" завітала іспанська "Барселона". Британське протистояння англійського "Ліверпуля" і шотландського "Рейнджерс" відбудеться на "Енфілді".
Окрім того, франкфуртський "Айнтрахт" прийме лондонський "Тоттенхем", а в Амстердамі зустрінуться "Аякс" і "Наполі". У квартеті B бельгійський "Брюгге" на власному полі зіграє проти "Атлетіко" з Мадрида, а "Порту" чекатиме в гості леверкузенський "Байєр".
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.
Перелік матчів вівторка в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
Напередодні донецький "Шахтар" полетів у Мадрид на поєдинок із "Реалом". Штаб Йовічевіча взяв до Іспанії 27 виконавців. Суперники посідають перше-друге місця в квартеті F.
До слова, на вихідних "Манчестер Сіті" розгромив МЮ у дербі в рамках чемпіонату Англії.
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