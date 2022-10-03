"Шахтар" узяв 27 футболістів на матч із "Реалом" у Лізі чемпіонів

Фото: Микола Матвієнко та інші "гірники" полетіли в Мадрид (twitter.com/FCShakhtar)

Делегація донецького "Шахтаря" вилетіла в Іспанію на поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 5 жовтня у Мадриді. Поєдинок прийме стадіон "Сантьяго Бернабеу". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом. Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем розраховує на 27 виконавців. Зокрема, в Мадрид вирушили 4 воротарі та 3 форварди. Окрім того, в складі донеччан три іноземці – бразильський оборонець Тейлор, хорватський хавбек Джурасек і буркінійський нападник Траоре. Список гравців "Шахтаря" на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Реала" та "Шахтаря". Вагому перевагу фахівці віддають команді з Мадрида. Натомість вірогідність перемоги "гірників" менша за нічию.