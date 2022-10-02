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"Манчестер Сіті" розгромив МЮ у дербі: відео хет-триків Холанда та Фодена

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Манчестер, Неділя 02 жовтня 2022 18:41
"Манчестер Сіті" розгромив МЮ у дербі: відео хет-триків Холанда та Фодена Фото: "Містяни" святкують один із шести забитих м'ячів (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Перемогою з великим рахунком "Манчестер Сіті" завершив центральний матч 9-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" – 6:3

Голи: Фоден, 8, 44, 73, Холанд, 34, 37, 64 – Антоні, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (пенальті)

"Містянам" вдалося швидко відкрити рахунок. Канселу на лівому фланзі віддав Сілві, а той прострілив до штрафного майданчика – там Фоден, а той метрів із десяти класно пробив з льоту.

Далі слово взяв Холанд. Норвезький бомбардир двічі забив із передач Де Брюйне впродовж трьох хвилин. Спершу форвард головою замкнув навіс бельгійця з кутового, а потім на дальній стійці переграв Варана після м'якого закидання партнера.

Натомість Фоден вирішив не відставати й перед перервою довів рахунок до фактично непристойного для дербі. Організувала гол та ж трійка виконавців. Де Брюйне передачею знайшов у карній зоні Холанда, який прострілив на молодого англійця – 4:0.

Трохи надії фанатам "Юнайтед" на старті другого тайму подарував Антоні. Бразилець після передачі Еріксена втік від Гомеса та більярдним пострілом влучив у нижній кут воріт співвітчизника Едерсона.

Та розбив мрії "червоних дияволів" дует Холанд-Фоден. Перший на 64-й хвилині в один дотик замкнув простріл Гомеса. Другий же скористався пасом норвежця на 73-й, уникнувши офсайдної пастки й довівши рахунок до тенісних 6:1.

У фінальні хвилині МЮ зумів трохи підсолодити гіркоту поразки. До кінця бився Марсьяль. Французький нападник головою добив у сітку м'яч після сейву голкіпера на 84-й, а в доданий арбітром час реалізував одинадцятиметровий.

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