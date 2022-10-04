Продолжение Лиги чемпионов 4 октября: полное расписание матчей вторника

Первый день 3-го тура основной сетки Кубка чемпионов стартует в 19:45. В Мюнхене местная "Бавария" примет "Викторию" из Пльзеня, а в Марселе "Олимпик" встретится с лиссабонским "Спортингом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. Милан ради поединка с "Интером" посетила испанская "Барселона". Британское противостояние английского "Ливерпуля" и шотландского "Рейнджерса" состоится на "Энфилде".

Кроме того, франкфуртский "Айнтрахт" примет лондонский "Тоттенхэм", а в Амстердаме встретятся "Аякс" и "Наполи". В квартете B бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграет против "Атлетико" из Мадрида, а "Порту" будет ждать в гости леверкузенский "Байер".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей вторника в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Бавария" – "Виктория" Пльзень, 19:45

"Марсель" – "Спортинг", 19:45

"Айнтрахт" – "Тоттенхэм", 22:00

"Аякс" – "Наполи", 22:00

"Брюгге" – "Атлетико", 22:00

"Интер" – "Барселона", 22:00

"Ливерпуль" – "Рейнджерс", 22:00

"Порту" – "Байер", 22:00

Накануне донецкий "Шахтер" улетел в Мадрид на поединок с "Реалом". Штаб Йовичевича взял в Испанию 27 исполнителей. Соперники занимают первое-второе место в квартете F.