RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжение Лиги чемпионов 4 октября: полное расписание матчей вторника

Фото: "Интер" и "Барселона" сыграют на "Джузеппе Меацца" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами во вторник начнется третий тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый день 3-го тура основной сетки Кубка чемпионов стартует в 19:45. В Мюнхене местная "Бавария" примет "Викторию" из Пльзеня, а в Марселе "Олимпик" встретится с лиссабонским "Спортингом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. Милан ради поединка с "Интером" посетила испанская "Барселона". Британское противостояние английского "Ливерпуля" и шотландского "Рейнджерса" состоится на "Энфилде".

Кроме того, франкфуртский "Айнтрахт" примет лондонский "Тоттенхэм", а в Амстердаме встретятся "Аякс" и "Наполи". В квартете B бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграет против "Атлетико" из Мадрида, а "Порту" будет ждать в гости леверкузенский "Байер".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей вторника в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Бавария" – "Виктория" Пльзень, 19:45
  • "Марсель" – "Спортинг", 19:45
  • "Айнтрахт" – "Тоттенхэм", 22:00
  • "Аякс" – "Наполи", 22:00
  • "Брюгге" – "Атлетико", 22:00
  • "Интер" – "Барселона", 22:00
  • "Ливерпуль" – "Рейнджерс", 22:00
  • "Порту" – "Байер", 22:00

Накануне донецкий "Шахтер" улетел в Мадрид на поединок с "Реалом". Штаб Йовичевича взял в Испанию 27 исполнителей. Соперники занимают первое-второе место в квартете F.

К слову, на выходных "Манчестер Сити" разгромил МЮ в дерби в рамках чемпионата Англии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АтлетикоБаварияПортуТоттенхэмБарселонаАяксБрюггеМарсельЛиверпульЛига ЧемпионовБайерНаполи