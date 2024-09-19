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Продовження Ліги чемпіонів 19 вересня: повний розклад матчів четверга

Фото: Мікель Артета з "канонірами" приїхав на Апенніни (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Перший тур основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 завершиться в четвер шістьма матчами в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

О 19:45 за київським часом ігровий вечір розпочнеться двома поєдинками. Роттердамський "Фейєнорд" зустрінеться з леверкузенським "Байєром", а белградська "Црвена Звезда" прийме "Бенфіку" з Лісабона.

Ще чотири поєдинки заплановані на 22:00. "Аталанта" з Бергамо протистоятиме лондонському "Арсеналу". У столиці Іспанії мадридський "Атлетіко" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг".

Французький "Брест" прийме "Штурм" із австрійського Граца. Конкурент матчу в Бергамо за статус центрального протистояння відбудеться в маленькому князівстві. "Монако" зустрінеться з іспанською "Барселоною".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд матчів доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже протистояння "Бреста" проти "Штурма".

Перелік матчів четверга в 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • "Фейєнорд" – "Байєр", 19:45
  • "Црвена Звезда" – "Бенфіка", 19:45
  • "Аталанта" – "Арсенал", 22:00
  • "Атлетіко" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Брест" – "Штурм", 22:00
  • "Монако" – "Барселона", 22:00

 

До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" з нереалізованим пенальті.

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