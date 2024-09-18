"Шахтар" втримав нічию з "Болоньєю" в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 1-й тур

"Болонья" – "Шахтар" – 0:0

Нереалізований пенальті: Судаков, 4 (Ш)

"Гірники" класно розпочали та ледь не повели в рахунку в дебюті. Егіналдо ввірвався у штрафний майданчик після закидання з глибини та змусив Поша сфолити – пенальті. До позначки підійшов Судаков, але переграти Скорупскі з позначки не зумів.

"Россоблу" встигли відповісти в стартові чверть години. Це Кастро з меж штрафного намагався замкнути простріл Фаббіана, та Бондар спробу аргентинця нівелював. Цей момент став сигналом до перехоплення ініціативи "Болоньєю". Згодом Моро наважився на удар із дистанції – неточно.

Ще до перерви "Шахтар" зіткнувся з кадровими проблемами. Спершу Скорупскі влетів у Сікана та розбив форварду ніс, а невдовзі попросив про заміну Конопля. На фоні замін болонці зуміли провести кілька небезпечних атак на ворота Різника.

Найреальніший момент забити "Болонья" змарнувала в доданий арбітром час. Команді Вінченцо Італьяно вдалася контратака через переведення м'яч на лівий фланг для Ндоє. Той віддав на ближній кут воротарського, але Кастро в ближньому бою не переграв голкіпера.

На старті другої половини двічі на вістрі атак болонців опинився Фаббіан. Спершу його постріл низом у кут узяв Різник, а в другому епізоді воротар у гандбольному стилі парирував удар хавбека з кількох метрів після відскоку. Згодом Кастро не поцілив у рамку в атаці другим темпом.

"Шахтар" зміг похизуватися хіба що напівмоментами. Ось Невертон не зміг акцентовано пробити після передачі Педро Енріке, а вривання Зубкова після перехоплення вчасно заблокував оборонець. Між цими нагодами Кастро влучив у сітку зі зовнішнього боку з дистанції.

Після 70-ї хвилини обидві команди "підсіли". Важкий внаслідок безперервного дощу газон змістив акцент на боротьбу. "Болонья" намагалася контролювати м'яч, але до загострення справа доходила нечасто. Натомість "гірники" чекали свого шансу в контратаках.

У фінальні хвилини жодна з команд на штурм воріт суперника не пішла. Єдиний же реальний момент змарнували болонці, коли Побега головою пробив повз ворота після навісу Поша. Зрештою, нулі на табло так і не змінилися.