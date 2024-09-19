Продолжение Лиги чемпионов 19 сентября: полное расписание матчей четверга

В 19:45 по киевскому времени игровой вечер начнется двумя поединками. Роттердамский "Фейеноорд" встретится с леверкузенским "Байером", а белградская "Црвена Звезда" примет "Бенфику" из Лиссабона.

Еще четыре поединка запланированы на 22:00. "Аталанта" из Бергамо будет противостоять лондонскому "Арсеналу". В столице Испании мадридский "Атлетико" встретится с германским РБ "Лейпциг".

Французский "Брест" примет "Штурм" из австрийского Граца. Конкурент матча в Бергамо за статус центрального противостояния состоится в маленьком княжестве. "Монако" встретится с испанской "Барселоной".

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр матчей доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет противостояние "Бреста" против "Штурма".

Список матчей четверга в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов: