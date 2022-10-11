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Продовження Ліги чемпіонів 11 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Фото: Ці хлопці розгромили "Мілан" минулого тижня (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

О 19:45 візьме старт перший день 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів. У Копенгагені місцева команда намагатиметься протистояти потужності "Манчестер Сіті", а в Хайфі "Маккабі" прийме туринський "Ювентус".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. На "Сан-Сіро" міланці спробують помститися "Челсі" за розгром у Лондоні. Тим часом "Парі Сен-Жермен" намагатиметься здолати опір "Бенфіки" бодай у домашньому поєдинку. Зіграють і конкуренти "Шахтаря" по квартету F – до "Селтіка" в Глазго завітав РБ "Лейпциг".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Копенгаген" – "Манчестер Сіті", 19:45
  • "Маккабі" Хайфа – "Ювентус", 19:45
  • "Боруссія" Дортмунд – "Севілья", 22:00
  • "Динамо" Загреб – "Зальцбург", 22:00
  • "Мілан" – "Челсі", 22:00
  • ПСЖ – "Бенфіка", 22:00
  • "Селтік" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Шахтар" – "Реал", 22:00

На вихідних у рамках Серії А "Мілан" завдав поразки "Ювентусу" на рідному стадіоні. Забитими в складі "россонері" м'ячами відзначилися Томорі та Діас. Туринці йдуть лише на 8-й сходинці в чемпіонаті Італії.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" та "Реала" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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