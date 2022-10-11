Продовження Ліги чемпіонів 11 жовтня: повний розклад матчів вівторка

О 19:45 візьме старт перший день 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів. У Копенгагені місцева команда намагатиметься протистояти потужності "Манчестер Сіті", а в Хайфі "Маккабі" прийме туринський "Ювентус".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. На "Сан-Сіро" міланці спробують помститися "Челсі" за розгром у Лондоні. Тим часом "Парі Сен-Жермен" намагатиметься здолати опір "Бенфіки" бодай у домашньому поєдинку. Зіграють і конкуренти "Шахтаря" по квартету F – до "Селтіка" в Глазго завітав РБ "Лейпциг".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Копенгаген" – "Манчестер Сіті", 19:45

"Маккабі" Хайфа – "Ювентус", 19:45

"Боруссія" Дортмунд – "Севілья", 22:00

"Динамо" Загреб – "Зальцбург", 22:00

"Мілан" – "Челсі", 22:00

ПСЖ – "Бенфіка", 22:00

"Селтік" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Шахтар" – "Реал", 22:00

На вихідних у рамках Серії А "Мілан" завдав поразки "Ювентусу" на рідному стадіоні. Забитими в складі "россонері" м'ячами відзначилися Томорі та Діас. Туринці йдуть лише на 8-й сходинці в чемпіонаті Італії.