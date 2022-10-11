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"Шахтар" – "Реал": анонс матчу Ліги чемпіонів

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Варшава, Вівторок 11 жовтня 2022 08:45
"Шахтар" – "Реал": анонс матчу Ліги чемпіонів Фото: Мар'ян Швед (у центрі) в Мадриді не забив (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" прийме мадридський "Реал".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Шахтар" – "Реал"

11 жовтня, 22:00, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV

Волею календаря "гірники" вдруге за тиждень змушені грати з чинним переможцем Кубка чемпіонів. Цього разу команда Ігора Йовічевіча протистоятиме мадридцям у польській столиці. Хорват, попри поразку 1:2, залишився задоволеним діями своїх підопічних у першому матчі. Мовляв, цілком могли і зрівняти рахунок.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Реал&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Та це лише напівправда. Так, "Шахтар" справді міг забити вдруге. Та якби у воротах кураж не впіймав Трубін, то вітчизняний гранд міг покинути Мадрид із повною торбою пропущених м'ячів. 21-річний голкіпер оформив 11 (!) сейвів на "Бернабеу" та продемонстрував іспанській публіці, що не одним Луніним багата воротарська школа України.

Перевагою "гірників" перед другим поєдинком повинен стати графік. "Шахтар" пропустив 6-й тур УПЛ і зосередився на підготовці до дуелі з "Реалом" у Варшаві. Отже, донеччани "відпочинуть" шість діб замість трьох у "вершкових". У воєнний сезон постійних переїздів – це справжня розкіш.

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Реал&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Натомість Королівський клуб провів вечір суботи на полі "Хетафе". І хоч перемога мадридцям далася нелегко – "Реал" мінімально переміг завдяки голу Мілітао, та низка важливих виконавців отримали відпочинок. Оборонець Менді та хавбек Кроос просиділи весь матч на лаві запасних, а лідер атак Бензема взагалі не поїхав у передмістя столиці.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Корнієнко – Куртуа, Себальйос

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Реал"

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко – Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик – Зубков

"Реал": Лунін – Лукас, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Чуамені, Кроос – Асенсіо, Бензема, Родріго

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Реал&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:3

Мадридці за крок від гарантування виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Хрестоматійно для подолання групового етапу достатньо набрати 10 очок. Тож у Варшаві "Реал" цілком влаштує і нічия. Проте, цілеспрямовано грати на такий підсумок "вершкові" точно не будуть. Легшого життя, аніж у Мадриді, для "гірників" не буде. "Шахтарю" знову доведеться викластися на максимум, та ще й сподіватися на прихильність пані Фортуни.

До слова, на вихідних "Реал" мінімально переграв "Хетафе" в чемпіонаті Іспанії.

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