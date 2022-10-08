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"Мілан" переграв удома "Ювентус" і піднявся в топ-4 Серії А

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Мілан, Субота 08 жовтня 2022 20:54
"Мілан" переграв удома "Ювентус" і піднявся в топ-4 Серії А Фото: Міланці святкують перше взяття воріт (twitter.com/acmilan)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою "Мілана" завершився домашній матч 9-го туру чемпіонату Італії проти туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 9-й тур

"Мілан" – "Ювентус" – 2:0

Голи: Томорі, 45+1, Діас, 54

Активніше матч розпочали туринці. Уже на 9-й хвилині "Стара синьйора" організувала небезпечний випад. Це Влаховіч пасом кинув Куадрадо в прорив правим флангом, а той увірвався до штрафного майданчика й низом пробив поруч із дальньою стійкою.

"Россонері" відповіли на 20-й. Господарі подали кутовий з правого флангу, м'яч від Влаховіча відскочив до Леау – португалець у складній ситуації таки зумів завдати акцентованого удару, але влучив у стійку. А згодом сфера після діагонального пострілу нападника "Мілана" ще раз облизала каркас воріт!

А ось у доданий арбітром час міланці таки використали кутовий. Стандарт подав Ернандес, м'яч у метушні потрапив до Жиру, який пробив у Томорі, який перебував перед воротами – оборонець "Мілана" швидко зорієнтувався та спрямував м'яч у сітку воріт Щенсни.

Часу оговтатися супернику "россонері" не надали, забивши вдруге вже на старті другого тайму. Це Діас у центральному колі перехопив поперечну передачу Влаховіча, на швидкості обіграв Бонуччі, ввірвався до штрафного майданчика та пробив повз голкіпера – 2:0!

Згодом Ернандес міг довести рахунок до розгромного. Після закидання Де Кетеларе капітан "Мілана" опинився на позиції центрфорварда, обіграв Щенсни, але з гострого кута не зміг влучити в кут воріт. Зрештою, і двох голів "россонері" вистачило для перемоги.

До слова, посеред тижня "Челсі" та "Манчестер Сіті" здобули перемоги з великих рахунком у Лізі чемпіонів.

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