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Продолжение Лиги чемпионов 11 октября: полное расписание матчей вторника

Фото: Эти ребята разгромили "Милан" на прошлой неделе (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами во вторник начнется четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В 19:45 стартует первый день 4-го тура основной сетки Кубка чемпионов. В Копенгагене местная команда постарается противостоять мощности "Манчестер Сити", а в Хайфе "Маккаби" примет туринский "Ювентус".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. На "Сан-Сиро" миланцы попытаются отомстить "Челси" за разгром в Лондоне. Тем временем "Пари Сен-Жермен" постарается одолеть сопротивление "Бенфики" хотя бы в домашнем поединке. Сыграют и конкуренты "Шахтера" по квартету F – к "Селтику" в Глазго пожаловал РБ "Лейпциг".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей вторника в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Копенгаген" – "Манчестер Сити", 19:45
  • "Маккаби" Хайфа – "Ювентус", 19:45
  • "Боруссия" Дортмунд – "Севилья", 22:00
  • "Динамо" Загреб – "Зальцбург", 22:00
  • "Милан" – "Челси", 22:00
  • ПСЖ – "Бенфика", 22:00
  • "Селтик" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Шахтер" – "Реал", 22:00

На выходных в рамках Серии А "Милан" нанес поражение "Ювентусу" на родном стадионе. Забитыми в составе "россонери" мячами отличились Томори и Диас. Туринцы идут лишь на 8-й строчке в чемпионате Италии.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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