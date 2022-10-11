Продолжение Лиги чемпионов 11 октября: полное расписание матчей вторника

Восемью матчами во вторник начнется четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В 19:45 стартует первый день 4-го тура основной сетки Кубка чемпионов. В Копенгагене местная команда постарается противостоять мощности "Манчестер Сити", а в Хайфе "Маккаби" примет туринский "Ювентус".
Центральный матч вечера запланирован на 22:00. На "Сан-Сиро" миланцы попытаются отомстить "Челси" за разгром в Лондоне. Тем временем "Пари Сен-Жермен" постарается одолеть сопротивление "Бенфики" хотя бы в домашнем поединке. Сыграют и конкуренты "Шахтера" по квартету F – к "Селтику" в Глазго пожаловал РБ "Лейпциг".
Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.
Список матчей вторника в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
На выходных в рамках Серии А "Милан" нанес поражение "Ювентусу" на родном стадионе. Забитыми в составе "россонери" мячами отличились Томори и Диас. Туринцы идут лишь на 8-й строчке в чемпионате Италии.
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов.
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