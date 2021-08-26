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Продолжим оказывать помощь афганскому народу: в ООН осудили теракты в Кабуле

Новина українською →
США , Четверг 26 августа 2021 22:05
Продолжим оказывать помощь афганскому народу: в ООН осудили теракты в Кабуле Фото: ООН осуждает сегодняшние теракты в Афганистане (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций осуждает сегодняшние теракты на территории Кабула в результате которых погибли гражданские люди и иностранные военнослужащие. ООН продолжит оказывать помощь афганскому народу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Я с глубоким беспокойством слежу за ситуацией в кабульском аэропорту и решительно осуждаю сегодняшнюю ужасную террористическую атаку", - отметил Гутерреш.

По словам генерального секретаря ООН, сегодняшние теракты подчеркнули нестабильность Афганистана, в связи с чем организация продолжит оказывать срочную помощь афганцам.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Кабуле прогремели два взрыва.

Также РБК-Украина писало о том, что количество раненых в результате терактов возросло до 60, а число погибших до 6.

В частности, РБК-Украина сообщало, что на территории Кабула прогремели очередные взрывы, один из них раздался рядом с аэропортом.

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Кабул Афганистан ООН
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