Продовжимо надавати допомогу афганському народу: в ООН засудили теракти в Кабулі

Організація Об'єднаних Націй засуджує сьогоднішні теракти на території Кабулу внаслідок яких загинули цивільні люди та іноземні військовослужбовці. ООН продовжить надавати допомогу афганському народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Я з глибоким занепокоєнням стежу за ситуацією в кабульському аеропорту і рішуче засуджую сьогоднішню жахливу терористичну атаку", - відзначив Гутерреш. За словами генерального секретаря ООН, сьогоднішні теракти підкреслили нестабільність Афганістану, у зв’язку з чим організація продовжить надавати термінову допомогу афганцям.