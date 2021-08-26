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В медцентр Кабула поступило около 60 раненых из аэропорта, шестеро из них скончались

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 19:39
В медцентр Кабула поступило около 60 раненых из аэропорта, шестеро из них скончались Фото: в медцентр Кабула поступило около 60 пострадавших (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В итальянский хирургический центр в Кабуле Emergency поступило около 60 раненых из аэропорта столицы Афганистана. Шестеро из них скончались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter медцентра.

"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении.

Ранее в центре сообщили о 30 поступивших раненых. Шестеро из них скончались.

Напомним, днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло несколько взрывов. В одном из случаев террорист-смертник подорвал себя в толпе, в другом - взорвался заминированный автомобиль.

В результате теракта пострадали как минимум 70 человек. Число погибших пока не известно.

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