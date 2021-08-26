В медцентр Кабула поступило около 60 раненых из аэропорта, шестеро из них скончались
Фото: в медцентр Кабула поступило около 60 пострадавших (GettyImages)
В итальянский хирургический центр в Кабуле Emergency поступило около 60 раненых из аэропорта столицы Афганистана. Шестеро из них скончались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter медцентра.
"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении.
Ранее в центре сообщили о 30 поступивших раненых. Шестеро из них скончались.
Напомним, днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло несколько взрывов. В одном из случаев террорист-смертник подорвал себя в толпе, в другом - взорвался заминированный автомобиль.
В результате теракта пострадали как минимум 70 человек. Число погибших пока не известно.