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Продолжили движение три эвакуационных поезда после авиаударов РФ, - глава Донецкой ОВА

Фото: локомотив (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Продолжили движение три эвакуационных поезда, которые были заблокированы из-за авиаудара российской авиации по путепроводу в районе станции Барвенково Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет", - заявил Кириленко.

Он также напомнил, что ежедневно из Донбасса отправляются эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой и Луганской областей в западные области Украины. Благодаря этим поездам, из Донбасса вывезли уже более 170 тысяч человек.

"В условиях, когда россияне концентрируют свои усилия в Донецкой и Луганской областях, гражданскому населению лучше выехать за пределы областей. Ведь оккупанты рассматривают гражданских как мишень, пренебрегая не только правилами ведения войны, но и элементарными нормами человеческой морали", - добавил глава Донецкой ОВА.

Напомним, российские оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя Донецкой области пациентов и персонал больницы №4.

Ранее Кириленко заявил о том, что в Мариуполе погибли более 5 тысяч гражданских.

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