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В Мариуполе погибли более 5 тысяч гражданских. Потерь среди военных невозможно посчитать

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Воскресенье 03 апреля 2022 14:59
В Мариуполе погибли более 5 тысяч гражданских. Потерь среди военных невозможно посчитать Фото: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергей Пышкин

В результате войны оккупанты против Украины в Мариуполе погибли по меньшей мере 5 тысяч гражданских. Сейчас потерь среди военных невозможно подсчитать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Донецкой области Павла Кириленко в интервью для "общественного".

"По погибшим в Мариуполе ситуация приблизительная. Мы считаем 5 тысяч по меньшей мере. Но это исключительно гражданские. Военных можно считать после обследования всего города", - заявил Кириленко.

По словам председателя Донецкой ОВА, российские военные уничтожили 90% инфраструктуры города, которая уже не подлежит восстановлению, или же подлежит лишь частично.

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