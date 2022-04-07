Оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя пациентов и персонал больницы №4

Российские оккупанты продолжают депортировать в Россию и "ДНР" жителей блокадного Мариуполя. Военные принудительно вывезли медицинский персонал и пациентов городской больницы №4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

Отмечается, что в медицинское учреждение зашли неизвестные вооруженные боевики. Они заставили медиков и пациентов сесть в транспорт оккупантов.

"Что будет дальше с людьми - неизвестно. Ранее уже были подтверждены случаи когда людей отправляли в депрессивные регионы России", - говорится в сообщении.

По словам мэра Вадима Бойченко, оккупанты уже вывезли из Мариуполя по меньшей мере 40 тысяч жителей. Сейчас местные власти пытаются создать единую базу депортированных и механизм для возвращения их в Украину.

"Наша цель - создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко председателем Донецкой областной военной администрации", - заявил Бойченко.