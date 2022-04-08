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Продовжили рух три евакуаційні поїзди після авіаударів РФ, - глава Донецької ОВА

Фото: локомотив (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Продовжили рух три евакуаційні поїзди, які були заблоковані через авіаудар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвінкове Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і слідують за певним маршрутом. Серед пасажирів поранених і постраждалих немає", - заявив Кириленко.

Він також нагадав, що щодня з Донбасу відправляються евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донецької та Луганської областей в західні області України. Завдяки цим поїздам, з Донбасу вивезли вже понад 170 тисяч осіб.

"В умовах, коли росіяни концентрують свої зусилля в Донецькій і Луганській областях, цивільному населенню краще виїхати за межі областей. Адже окупанти розглядають цивільних як мішень, нехтуючи не тільки правилами ведення війни, а й елементарними нормами людської моралі", - додав глава Донецької ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя Донецької області пацієнтів і персонал лікарні №4.

Раніше Кириленко заявив про те, що у Маріуполі загинули понад 5 тисяч цивільних.

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