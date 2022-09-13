Продолжение Лиги чемпионов 13 сентября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Первый день 2-го тура основной сетки Кубка чемпионов стартует в 19:45. В Пльзене местная "Виктория" примет миланский "Интер", а в португальской столице "Спортинг" встретится с лондонским "Тоттенхэмом".

Центральный матч вечера состоится в Мюнхене. Там в 22:00 начнут поединок бывшая и нынешняя команды Роберта Левандовски – "Бавария" и "Барселона" соответственно. Параллельно "Ливерпуль" дома проэкзаменует амстердамский "Аякс", леверкузенский "Байер" померяется силами с мадридским "Атлетико", марсельский "Олимпик" примет франкфуртский "Айнтрахт", а "Порту" – бельгийский "Брюгге".

Еще один матч – "Рейнджерс" против "Наполи" – УЕФА решил перенести на среду по соображениям безопасности. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Виктория" Пльзень – "Интер", 19:45

"Спортинг" – "Тоттенхэм", 19:45

"Бавария" – "Барселона", 22:00

"Байер" – "Атлетико", 22:00

"Ливерпуль" – "Аякс", 22:00

"Марсель" – "Айнтрахт", 22:00

"Порту" – "Брюгге", 22:00

Накануне ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Шахтера" и "Селтика". Незначительное преимущество специалисты отдают команде из Глазго. Зато победа "горняков" вероятнее ничьей.