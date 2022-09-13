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Продовження Ліги чемпіонів 13 вересня: повний розклад матчів вівторка

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Європа, Вівторок 13 вересня 2022 11:58
Продовження Ліги чемпіонів 13 вересня: повний розклад матчів вівторка Фото: Роберт Лєвандовскі швидко повернувся в Мюнхен (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Сімома матчами у вівторок розпочнеться другий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший день 2-го туру основної сітки Кубка чемпіонів стартує о 19:45. У Пльзені місцева "Вікторія" прийме міланський "Інтер", а в португальській столиці "Спортінг" зустрінеться з лондонським "Тоттенхемом".

Центральний матч вечора відбудеться у Мюнхені. Там о 22:00 розпочнуть двобій колишня і нинішня команди Роберта Лєвандовскі – "Баварія" і "Барселона" відповідно. Паралельно "Ліверпуль" удома проекзаменує амстердамський "Аякс", леверкузенський "Байєр" поміряється силами з мадридським "Атлетіко", марсельський "Олімпік" прийме франкфуртський "Айнтрахт", а "Порту" – бельгійський "Брюгге".

Ще один матч – "Рейнджерс" проти "Наполі" – УЄФА вирішив перенести на середу з міркувань безпеки. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Вікторія" Пльзень – "Інтер", 19:45
  • "Спортінг" – "Тоттенхем", 19:45
  • "Баварія" – "Барселона", 22:00
  • "Байєр" – "Атлетіко", 22:00
  • "Ліверпуль" – "Аякс", 22:00
  • "Марсель" – "Айнтрахт", 22:00
  • "Порту" – "Брюгге", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 13 вересня: повний розклад матчів вівторка

Напередодні провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Шахтаря" та "Селтіка". Незначну перевагу фахівці віддають команді з Глазго. Натомість перемога "гірників" вірогідніша за нічию.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

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