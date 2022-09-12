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"Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч Лиги чемпионов

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Варшава, Понедельник 12 сентября 2022 17:55
"Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч Лиги чемпионов Фото: Игор Йовичевич и Марьян Швед – герои старта Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет шотландский "Селтик" в Варшаве.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Селтик" состоится 14 сентября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill назвала фаворитом противостояния "кельтов". На победу шотландского гранда принимают ставки с коэффициентом 2,10. Вероятный успех "горняков" оценили кэфом 3,10. Тем временем ничья стала наименее вероятной с баллом 3,50.

Персональные фанаты Лассины Траоре могут заложиться на результативность форварда. Два и более мяча буркинийца могут увеличить потенциальный выигрыш в 12 раз. В то же время ставка на волевую победу "Шахтера" предлагается с аналогичным кэфом 12,00.

Австрийцы из Bwin оказались абсолютно солидарны с мнениями коллег из Туманного Альбиона. На победу "Селтика", победу "Шахтера" и вероятную ничью здесь выставили идентичные коэффициенты – 2,10, 3,10 и 3,50 соответственно.

Любители острых ощущений могут попытаться угадать точный счет поединка. Минимальная победа "горняков" выглядит достаточно перспективной с коэффициентом 11,00. Любители же открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с солидным кэфом 10,00.

Накануне вечером делегация "Шахтера" прилетела в Варшаву из Жешува. "Горняки" будут готовиться к поединку с "Селтиком" на тренировочной базе местной "Легии". Наставник дончан Игор Йовичевич взял в Польшу 27 исполнителей.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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