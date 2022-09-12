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"Шахтер" – "Селтик". Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

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Глазго, Понедельник 12 сентября 2022 08:45
"Шахтер" – "Селтик". Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов Фото: "Селтик" с чемпионским титулом 2021/22 (facebook.com/CelticFC)
Автор: Антон Федорцив

Матчем против шотландского "Селтика" 14 сентября донецкий "Шахтер" продолжит выступления на групповом этапе Лиги чемпионов.

Краткая презентация шотландского "Селтика" – в материале РБК-Украина.

Визитка

Год основания: 1887

Рейтинг УЕФА: 51-е место

Титулы: чемпион Шотландии (52 раза), обладатель Кубка Шотландии (40 раз), Кубка шотландской лиги (20 раз)

Наивысшее достижение в еврокубках: Кубок чемпионов 1966/67

Прозвище: "кельты", "обручи"

Домашний стадион: "Селтик Парк" (вмещает 60 411 зрителей)

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

Капитан: Каллум Макгрегор

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Селтик&quot;. Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Один из двух гегемонов Шотландии наконец-то вернулся в Лигу чемпионов. Пауза с выходом в групповой этап главного еврокубка для "кельтов" затянулась на 5 лет. Времена, когда "Селтик" регулярно наводил шорох в Европе, безвозвратно прошли. Вряд ли когда-нибудь шотландский гранд выйдет в финал Кубка чемпионов.

Но история уже не изменится. Именно "Селтик" принес Британии первый самый престижный европейский трофей. Уже потом были победы "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Ноттингем Форест", "Астон Виллы" и "Челси" в новейшее время. Теперь даже финал Кубка УЕФА 2002/03 выглядит несколько неподъемной задачей. Хотя "Рейнджерс" весной дошел до финала Лиги Европы...

Но ныне солнце снова взошло над "Селтиком Парком". Команда во время трех трансферных окон неплохо усилилась, заиграла в интересный футбол и на старте группового турнира Лиги чемпионов выглядит претендентом на выход в плей-офф. Неплохая возможность отбить затраты и приумножить доходы для представителя лиги без интриги.

Опыт выступлений в Лиге чемпионов еще пригодится "Селтику". Вместе с возвращением конкуренции с "Рейнджерс" это обеспечит команде прогресс. Как следствие, она сможет каждый год претендовать хотя бы на борьбу за плей-офф еврокубков. В сегодняшних реалиях такая диспозиция где-то рядом с завоеванным коллективом великого Джока Стина трофеем.

История противостояний с "Шахтером"

"Шахтер" – "Селтик" – 3:0 (Лига чемпионов 2004/05)

"Селтик" – "Шахтер" – 1:0 (Лига чемпионов 2004/05)

"Шахтер" – "Селтик" – 2:0 (Лига чемпионов 2007/08)

"Селтик" – "Шахтер" – 2:1 (Лига чемпионов 2007/08)

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Селтик&quot;. Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Дважды пути "кельтов" пересекались с "Шахтером" в еврокубках. И предыдущие свидания шотландского и украинского грандов прошли именно на групповом этапе Лиги чемпионов. Каждый раз они завершались одинаково – победами хозяев. Правда, "горнякам" они удавались более уверенными.

Осенью 2004-го в Донецке "Шахтер" разгромил "кельтов" благодаря дублю Матузалема и голу Брандау. "Селтик" ответил минимальной победой со скандальным голом со свободного удара за затяжку времени Лаштувкой. Через три года команды обменялись победами с голами того же Брандау и здесь, и там.

Команда

За последний год "Селтик" серьезно кадрово обновился. В Глазго едут новички с потенциалом роста с неведущих чемпионатов и списанные в топ-дивизионах таланты. Отдельная история – трансферы из J-Лиги. Хорошо знакомый с японской лигой тренер Постекоглу переманил ряд исполнителей.

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Селтик&quot;. Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Сильнейший из них – Кего Фурухаси. Японский вингер, который может сыграть и в центре атаки, обошелся "кельтам" в скромные 4,5 млн евро. Но на "Селтик Парк" быстро освоился и удивил статистикой - 40 матчей, 26 мячей во всех турнирах. Пытается не отставать и Даидзен Маэда – 30 поединков, 9 голов, 9 ассистов.

А еще прибыл целый интернационал в составе хорвата Юрановича, израильтянина Абады, австралийца Муя, шведа Старфельта, грека Якумакиса, португальца Жоты и многих других. В то же время в "Селтике" остается целая группа шотландских сборников – Тейлор, Ралстон, Макгрегор, Тернбулл, Форрест. Уже зимой половина этой команды может оказаться в соседней АПЛ.

Тренер

Больше года во главе "кельтов" трудится Ангелос Постекоглу – выросший в Австралии грек. Его назначение летом 2021 года воспринимали со скепсисом. Не обошлось и без курьеза – новый рулевой "Селтика" должен был получить спецразрешение на работу в Европе, поскольку имел тренерскую лицензию, позволяющую работать только в Азии.

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Селтик&quot;. Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Но "кельты" под руководством Постекоглу провели мощный сезон. "Селтик" вернул себе чемпионский титул, выиграл Кубок лиги и дошел до полуфинала Кубка Шотландии, а сам тренер стал Менеджером года. Не везло только в еврокубках, где шотландский гранд поочередно вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

57-летний специалист может задержаться в Глазго надолго. Он стал глотком свежего воздуха для клуба, откровенно деградировавшего после отъезда в английский "Лестер" Брендана Роджерса. Постекоглу обновил команду, изменил принципы игры и, вероятно, еще полон идей для дальнейшего прогресса "обручей".

Сезон 2022/23

"Селтик" со старта нового сезона завоевал лидерство в чемпионате и после шести туров на 5 очков опережает конкурентов из "Рейнджерс". Да и в Дерби Старой фирмы "кельты" нокаутировали принципиального оппонента (4:0) и, очевидно, собираются к Рождеству оставить "синим" математические шансы на чемпионство.

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Селтик&quot;. Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Удачный старт на внутренней арене позволит "Селтику" сместить акцент на еврокубки. Безусловным фаворитом квартета в Лиге чемпионов является мадридский "Реал", а вот с РБ "Лейпциг" и "Шахтером" шотландцам вполне по силам побороться за неслыханное – место в плей-офф турнира. Такого не было почти 10 лет!

В нынешней кампании "Селтик" играет по схеме 4-3-3. Эта формация стала настолько базовой, что кельты не отказались от нее даже в поединке с "Реалом". И хотя от Королевского клуба команда Постекоглу потерпела разгром, но на "Шахтер" сюрпризов ожидать не следует. Фантастическая разница забитых и пропущенных в чемпионате (25:1) – лучшая иллюстрация эффективности.

К слову, на выходных "Шахтер" дожал "Черноморец" в финальные минуты матча 4-го тура Премьер-лиги.

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