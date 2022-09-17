Идут 21 неделю. Беларусь снова продолжила военные учения

В Беларуси еще раз продолжили военные учения. Они будут проходить как минимум до 24 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Отметим, что так называемые "маневры" непрерывно проходят с 29 апреля, а их общая продолжительность составила уже 21 неделю.
Так, согласно данным наблюдателей, график проведения учений на белорусских полигонах выглядит следующим образом:
"Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - добавили в мониторинговой группе.
Напомним, в британской разведке заявили, что непосредственное участие Беларуси в войне России против Украины маловероятно .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .