Тривають 21 тиждень. Білорусь знову продовжила військові навчання

У Білорусі вкотре продовжили військові навчання. Вони проходитимуть як мінімум до 24 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначимо, що так звані "маневри" безперервно відбуваються з 29 квітня, а їхня загальна тривалість склала вже 21 тиждень.
Так, згідно з даними спостерігачів, графік проведення навчань на білоруських полігонах виглядає таким чином:
"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - додали у моніторинговій групі.
Нагадаємо, в британській розвідці заявили, що безпосередня участь Білорусі у війні Росії проти України малоймовірна.
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