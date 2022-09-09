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Британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 12:36
Британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси Фото: угроза от белорусской армии минимальна (twitter.com/armscontrol)
Автор: Александр Белоус

Белорусская армия начала военные учения на границе с Украиной. Однако ее непосредственное участие в войне России против Украины маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военные Беларуси, северного соседа Украины, 8 сентября начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения продлятся до 14 сентября 2022 года.

По данным британской разведки, учения будут проводиться недалеко от Бреста недалеко от польской границы, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину", - считают в Минобороны Британии.

В ведомстве также отмечают малую вероятность, "что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне в Украине".

Напомним, по данным британской разведки, в Херсонской области украинские бригады продолжают вести наступательные операции, разрушая понтонные переправы.

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