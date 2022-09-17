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Идут 21 неделю. Беларусь снова продолжила военные учения

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Суббота 17 сентября 2022 06:46
Идут 21 неделю. Беларусь снова продолжила военные учения Фото: Беларусь продолжила военные учения (t.me/modmilby)
Автор: Олег Васкив

В Беларуси еще раз продолжили военные учения. Они будут проходить как минимум до 24 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отметим, что так называемые "маневры" непрерывно проходят с 29 апреля, а их общая продолжительность составила уже 21 неделю.

Так, согласно данным наблюдателей, график проведения учений на белорусских полигонах выглядит следующим образом:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) - до 24 сентября;
  • полигон "Гожский" 6 ОМБР (Гродненский район) - до 23 сентября;
  • полигон "Брестский" 38 ОДШБР (Брестский район) - до 24 сентября;
  • полигон "Осиповичский" 51 АБР (Осиповичский район) - до 23 сентября;
  • 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) - до 23 сентября;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) - до 23 сентября;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) - до 23 сентября;
  • полигон "Лепельский" 19 ОМБР (Лепельский район) - до 24 сентября.

"Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - добавили в мониторинговой группе.

Напомним, в британской разведке заявили, что непосредственное участие Беларуси в войне России против Украины маловероятно .

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