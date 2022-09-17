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Тривають 21 тиждень. Білорусь знову продовжила військові навчання

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Субота 17 вересня 2022 06:46
Тривають 21 тиждень. Білорусь знову продовжила військові навчання Фото: Білорусь продовжила військові навчання (t.me/modmilby)
Автор: Олег Васьків

У Білорусі вкотре продовжили військові навчання. Вони проходитимуть як мінімум до 24 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що так звані "маневри" безперервно відбуваються з 29 квітня, а їхня загальна тривалість склала вже 21 тиждень.

Так, згідно з даними спостерігачів, графік проведення навчань на білоруських полігонах виглядає таким чином:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) - до 24 вересня;
  • полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) - до 23 вересня;
  • полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) - до 24 вересня;
  • полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) - до 23 вересня;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 23 вересня;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) - до 23 вересня;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) - до 23 вересня;
  • полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) - до 24 вересня.

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - додали у моніторинговій групі.

Нагадаємо, в британській розвідці заявили, що безпосередня участь Білорусі у війні Росії проти України малоймовірна.

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