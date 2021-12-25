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Длилось в течение 85 дней: на Ла-Пальме прекратилось извержение вулкана

Автор: Сергей Пышкин

На острове Ла-Пальма официально заявили о завершении извержения вулкана. Он был активным в течение последних 85 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Переса.

"То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами - извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать", - заявил Перес.

В то же время советник отметил, что прекращение извержения было подтверждено научным комитетом, который наблюдал за признаками, которые дают возможность увериться в этом - отсутствие лавы, пирокластов, землетрясений, тремора и деформаций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что извержение вулкана началось еще в сентябре текущего года.

Во время его активности - власть принимала ряд мер, чтобы уберечь население.

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