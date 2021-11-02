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Извержение вулкана на Канарах усилилось. Отменили ряд рейсов и закрыли школы

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Вторник 02 ноября 2021 18:06
Извержение вулкана на Канарах усилилось. Отменили ряд рейсов и закрыли школы Фото: извержение вулкана на Канарах усилилось (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних двух дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме усилилось. На острове отменили ряд рейсов и закрыли школы в пяти муниципалитетах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

От пепла больше всего страдают западная и северо-западная часть острова. В то же время усилился поток лавы, продвигающийся на юг.

Из-за ухудшения воздуха власти приостановили очное обучение в школах пяти муниципалитетов на неопределенный срок.

С начала текущих суток на Пальме зафиксировали 50 мелких землетрясений. Их амплитуда не превышала 3,6.

Авиаперевозчик Binter отменил рейсы по меньшей мере до вторника.

Кризисная команда Pevolca, которая была создана правительством, дала соответствующие рекомендации местным, а именно:

  • закрыть окна и выключить вентиляцию;
  • не выходить из дома;
  • в случае необходимости - надевать защитные маски, чтобы не вдыхать пепел и использовать защитные очки;
  • закрыть резервуары с водой;
  • не позволять детям играть с пеплом.
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