Извержение вулкана на Канарах: власти Испании объявят остров Ла Пальма зоной бедствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Исключительная ситуация на Ла Пальме требует исключительных действий. В следующий вторник (28 сентября - ред.) Совет министров одобрит классификацию острова Ла Пальма как зоной катастрофического бедствия", - сказал Санчес в ходе визита на остров.

Он добавил, что правительство уже работает над специальным планом восстановления острова с немедленными мерами, направленными на устранение ущерба, нанесенного извержением. Премьер также уточнил, что будет оказана помощь тем, кто лишился своих домов из-за удара стихии.